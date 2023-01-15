Дамаск, 15 января, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Возобновление дипломатических отношений между Сирией и Турцией будет возможно только после вывода турецких войск с сирийской территории, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад в ходе встречи с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахианом.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

Он также сказал, что Дамаск требует от Анкары прекратить оказывать поддержку сирийским оппозиционным группировкам. Кроме того, Мекдад подчеркнул, что переговоры президента Сирии Башара Асада с властями Турции зависят «от устранения причин разногласий».

Иранский министр в свою очередь отметил, что Иран доволен ходом диалога Дамаска и Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция в любой момент может начать наземную операцию в Сирии против Рабочей партии Курдистана.