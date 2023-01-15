Сирия отказалась возобновлять отношения с Турцией до «деоккупации»
Глава МИД Сирии заявил, что нормализация отношений с Турцией невозможна до вывода турецких войск
Дамаск, 15 января, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Возобновление дипломатических отношений между Сирией и Турцией будет возможно только после вывода турецких войск с сирийской территории, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад в ходе встречи с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахианом.
Он также сказал, что Дамаск требует от Анкары прекратить оказывать поддержку сирийским оппозиционным группировкам. Кроме того, Мекдад подчеркнул, что переговоры президента Сирии Башара Асада с властями Турции зависят «от устранения причин разногласий».
Иранский министр в свою очередь отметил, что Иран доволен ходом диалога Дамаска и Анкары.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция в любой момент может начать наземную операцию в Сирии против Рабочей партии Курдистана.