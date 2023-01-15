Самара, 15 января, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на территории продовольственного рынка в городском округе Кинель в Самарской области. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 02:33 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят торговые павильоны на площади около 900 кв. метров. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг вызова.

В 03:20 мск пламя, продолжая распространяться, охватило площадь 1500 кв. метров. Для тушения пожара были привлечены 97 человек и 35 единиц спецтехники, в том числе два пожарных поезда со станций «Кинель» и «Самара». Согласно предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

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