Анкара, 15 января, 2023, 07:28 — ИА Регнум. В Турции произошло землетрясение, сообщил 15 января Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Магнитуда землетрясения составила 4,7.

Эпицентр землетрясения находится в 29 км от города Элязыг, расположенного на востоке страны. Очаг землетрясения находился на двухкилометровой глубине.

Сведений о разрушениях и жертвах пока не поступало.