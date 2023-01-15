На территории Турции произошло землетрясение
В восточной части Турции зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7
Анкара, 15 января, 2023, 07:28 — ИА Регнум. В Турции произошло землетрясение, сообщил 15 января Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаг Турции
Магнитуда землетрясения составила 4,7.
Эпицентр землетрясения находится в 29 км от города Элязыг, расположенного на востоке страны. Очаг землетрясения находился на двухкилометровой глубине.
Сведений о разрушениях и жертвах пока не поступало.