Сеул, 15 января, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Южная Корея настаивает на возобновлении двусторонних консультаций с США по проблеме прав человека в Северной Корее, сообщает 14 января агентство Рёнхап.

Gilad Rom Флаг КНДР

В 2016 году Сеул и Вашингтон провели два раунда рабочих обсуждений о способах защиты прав человека в КНДР. С момента прихода к власти в 2017 году левой администрации Мун Чжэ Ина, которая активно стремилась к диалогу с Пхеньяном, Южная Корея и США больше не проводили таких официальных дипломатических консультаций.

В докладе президенту Юн Сок Ёлю о своих ключевых политических задачах на 2023 год министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что будет стремиться к двусторонним консультациям по этому вопросу с США.

Сеул также рассматривает возможность проведения соответствующих дискуссий с Европейским союзом, который часто готовит проекты резолюций ООН против нарушений прав человека на Севере.

Напомним, что 16 декабря 2022 года ООН приняла резолюцию, осуждающую КНДР за положение с правами человека.