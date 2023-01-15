Омск, 15 января, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Женщина и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Омской области. Об этом 15 января сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Трагедия произошла в ночь на 15 января в деревне Белоусовка Павлоградского района. Приехавшие на место происшествия пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела женщины и троих детей в возрасте двух, семи и девяти лет.

На место пожара уже выехали следователи, которые приступят к осмотру дома сразу после тушения пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих детей в результате пожара в посёлке Портовое Приозерского района Ленобласти.