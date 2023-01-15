Москва, 15 января, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Старший лейтенант ВС РФ Антон Кузнецов вместе со своей группой под огнем противника возвел инженерные сооружения, которые не позволили ВСУ предпринять попытку быстрого наступления на позиции российских войск, сообщило 15 января в своем телеграм-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Военнослужащий и его подчиненные выполняли боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций подразделений ВС РФ на направлениях возможного продвижения киевских боевиков. ВСУ вели обстрел по российским военным из артиллерийских установок иностранного производства.

Несмотря на плотный вражеский огонь, военнослужащие ВС РФ продолжали выполнять поставленную задачу, проявив такие черты, как самоотверженность, профессионализм и верность долгу. Грамотные приказы Кузнецова позволили возвести фортификационное оборудование в течение короткого времени.

Преграды снизили скорость продвижения ВСУ, и они, оказавшись в зоне поражения средств российской артиллерии, были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Министерство обороны России обнародовало видеоролик с кадрами боевой работы расчетов российских модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2».