Тегеран, 15 января, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Необычайно холодная погода в Иране привела к тому, что тысячи домов иранцев остались без газа, сообщает 15 января Bloomberg.

Газ [Дарья Антонова ИА REGNUM

Поставки газа были прекращены по крайней мере для 90 000 человек в северо-восточной провинции Хорасан-Резави.

По сообщениям государственного телевидения, поставки также были прерваны как минимум в четырех других северных провинциях и нескольких районах в хвостовой части национальной сети газопроводов у восточных границ страны.

На большей части страны господствуют отрицательные температуры, невиданные в последнее десятилетие, что привело, по словам иранских чиновников, к рекордно высокому спросу на топливо.

Власти приказали закрыть школы, государственные учреждения и даже частные предприятия по всей провинции Тегеран и призвали людей избегать поездок в город Мешхед, где находится шиитская святыня, которая ежегодно привлекает миллионы паломников.

Иранские власти заявили, что нехватка газа усугубилась после того, как Туркмения для удовлетворения внутреннего спроса приостановила экспорт газа в Иран.