Вашингтон, 15 января, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Позором назвала пиар-ходы, которые используют команда главы киевского режима Владимира Зеленского и Вашингтон, американский писатель и журналист Кейтлин Джонстоун. Об этом она написала 14 января на своём официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Джонстоун, Зеленский стараниями Вашингтона превратился в «доступный корпоративный талисман» самой агрессивной рекламной кампании в США за всю историю.

В частности, одним из самых позорных пиар-ходов Джонстоун назвала решение установить бюст Зеленского в американском Капитолии. Кроме того, в список позорных рекламных ходов попало и заявление Зеленского о том, что ему нужно оружие, а не поддержка. Эту реплику журналист назвала «фальшивой голливудскрй фразой», указав, что доподлинно неизвестно, говорил ли эти слова Зеленский на самом деле, так как о них стало известно от «неназванного американского чиновника».

Также Джоунстоун напомнила и о фотосессии Зеленского и его супруги для журнала Vogue, а также о том, что журнал Time назвал главу киевского режима человеком года. Эти пиар-ходы писатель назвала неуклюжими и неуместными.

Кроме того, писатель осудила знаменитостей, поддержавших Зеленского. Она назвала имена Марка Хэммила, Шона Пенна, Бена Стиллера и музыканта Боно. Выступление музыканта в бомбоубежище в городе Киеве Джоунстоун определила как «обязательную психологическую операцию».

Джоунстоун добавила, что такой позорный пиар — это не что иное, как насилие над умом, от которого люди уже, вероятнее всего, просто устали.