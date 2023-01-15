Пхеньян весьма резко раскритиковал генсека ООН
МИД КНДР заявил о вечном и неизменном ядерном статусе Северной Кореи
Пхеньян, 15 января, 2023, 06:45 — ИА Регнум. МИД КНДР выступил с критикой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщает 14 января северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи.
Глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су назвал речь, произнесённую 12 января в ООН Гутерришем, и касавшуюся ядерной политики КНДР, «неуместной».
Пхеньян выразил сильное сожаление в связи с тем, что Генеральный секретарь ООН «никак не отходит от старого, предвзятого и неблагоразумного мышления о нынешней ситуации на Корейском полуострове, в частности, о достойных суверенных правах члена ООН», и решительно отверг и осудил его речь.
МИД КНДР призвал Гутерриша обратить внимание на «гнусные амбиционные замыслы» Японии и на США, вместе со своими сателлитами занимающиеся «произволом и своеволием». Пхеньян потребовал от Гутерриша объяснений, почему США в ООН имеют экстерриториальный статус.
«Как США и их сателлиты ни беснуются, международный статус КНДР как настоящего ядерного государства будет вечно оставаться несомненной реальностью», — говорится в заявлении МИД Северной Кореи.
Напомним, что официальный Пхеньян не впервые весьма жёстко отзывается о главе ООН.