Пхеньян, 15 января, 2023, 06:45 — ИА Регнум. МИД КНДР выступил с критикой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщает 14 января северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи.

United Natons Антониу Гутерриш

Глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су назвал речь, произнесённую 12 января в ООН Гутерришем, и касавшуюся ядерной политики КНДР, «неуместной».

Пхеньян выразил сильное сожаление в связи с тем, что Генеральный секретарь ООН «никак не отходит от старого, предвзятого и неблагоразумного мышления о нынешней ситуации на Корейском полуострове, в частности, о достойных суверенных правах члена ООН», и решительно отверг и осудил его речь.

МИД КНДР призвал Гутерриша обратить внимание на «гнусные амбиционные замыслы» Японии и на США, вместе со своими сателлитами занимающиеся «произволом и своеволием». Пхеньян потребовал от Гутерриша объяснений, почему США в ООН имеют экстерриториальный статус.

«Как США и их сателлиты ни беснуются, международный статус КНДР как настоящего ядерного государства будет вечно оставаться несомненной реальностью», — говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

Напомним, что официальный Пхеньян не впервые весьма жёстко отзывается о главе ООН.