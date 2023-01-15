Москва, 15 января, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Интенсивность огня, который ведут расчеты российских самоходных артиллерийских орудий по позициям ВСУ на запорожском направлении, достигает 25 ударов, сообщил журналистам командир одного из артиллерийских подразделений Вооруженных сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20–25 раз ежедневно», — сказал военнослужащий, комментарий которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что ВС РФ предпринимают меры, чтобы не допускать скоплений киевских боевиков, срывая подготовку ВСУ к рейдам.

«Если где-то идет скопление живой силы противника, сразу же, чтобы нарушить их планы по наступлению, наносим огневое поражение, деморализуя противника», — отметил командир подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Министерство обороны России показало видеоролик с демонстрацией боевых стрельб из самоходных артиллерийских установок «Акация», оснащенных пушками калибра 152 мм. 14 января Минобороны РФ сообщило, что российские артиллеристы за 24 часа уничтожили принадлежащие ВСУ станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 американского производства.