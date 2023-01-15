Токио, 15 января, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Двухдневные единые вступительные экзамены в японские университеты начались в 679 местах по всей стране, сообщает 14 января агентство Киодо Цусин.

Kakidai Один из корпусов Токийского университета

В них принимают участие 465 000 абитуриентов. Причём все они одновременно сдают только один предмет, иностранный язык. Такую меру ввели после того, как в прошлом году в Интернет просочились фотографии вопросов. Кроме того, у сдающих экзамены проверяют температуру.

Также в местах, где проводятся экзамены, усилены меры безопасности. После того как в 2022 году двое абитуриентов получили ножевые ранения прямо перед зданием Токийского университета, принято решение об обязательной охране сдающих экзамены полицейскими.

Количество абитуриентов по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти на 18 000 и составляет сейчас 512 000 человек.