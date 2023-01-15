Лондон, 15 января, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Пересмотр поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может начать Великобритания в связи с казнью иранскими властями британско-иранского гражданина Алирезы Акбари. Об этом 14 января сообщила газета The Sunday Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что Британия пересматривает свою позицию по СВПД, так как ситуация существенно поменялась с момента переговоров с Ираном в 2005 году, по итогам которых была заключена ядерная сделка. Как пояснил один из собеседников издания в британском правительстве, подход изменялся из-за действий иранского режима.

Смертный приговор в отношении Акбари был приведён в исполнение 14 января, ирано-британский гражданин был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Сам Акбари вину не признал, а власти Британии обращались к правительству Ирана с просьбой отменить смертный приговор.

Казнь Акбари усилила напряжённость во взаимоотношениях между Тегераном и рядом стран Запада. Лондон в качестве ответного шага ввел санкции в отношении генпрокурора страны Мохаммада Джафара Монтазери, вызвал в МИД поверенного в делах Ирана в Великобритании и отозвал из Тегерана для консультаций британского посла.