Британия может пересмотреть поддержку СВПД после казни британца в Иране
Британия может отказаться от поддержки СВПД после казни Акбари в Иране
Лондон, 15 января, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Пересмотр поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может начать Великобритания в связи с казнью иранскими властями британско-иранского гражданина Алирезы Акбари. Об этом 14 января сообщила газета The Sunday Telegraph.
Отмечается, что Британия пересматривает свою позицию по СВПД, так как ситуация существенно поменялась с момента переговоров с Ираном в 2005 году, по итогам которых была заключена ядерная сделка. Как пояснил один из собеседников издания в британском правительстве, подход изменялся из-за действий иранского режима.
Смертный приговор в отношении Акбари был приведён в исполнение 14 января, ирано-британский гражданин был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Сам Акбари вину не признал, а власти Британии обращались к правительству Ирана с просьбой отменить смертный приговор.
Казнь Акбари усилила напряжённость во взаимоотношениях между Тегераном и рядом стран Запада. Лондон в качестве ответного шага ввел санкции в отношении генпрокурора страны Мохаммада Джафара Монтазери, вызвал в МИД поверенного в делах Ирана в Великобритании и отозвал из Тегерана для консультаций британского посла.