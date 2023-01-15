Вашингтон, 15 января, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Председатель комитета по международным делам Сената США Боб Менендес заявил о намерении и дальше блокировать сделку по продаже Турции американских боевых самолётов, сообщает 14 января телеканал Fox News.

U.S. Department of Defense Истребитель F-16

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает подрывать международное право, пренебрегать правами человека и демократическими нормами, а также вести себя вызывающе и дестабилизирующе в Турции и в отношении соседей — союзников по НАТО», — заявил сенатор.

Менендес сказал, что он будет продолжать выступать против сделки до тех пор, пока Эрдоган не прекратит угрожать соседним странам, не улучшит ситуацию с правами человека и «не начнёт действовать так, как должен действовать надежный союзник».

Сенатор добавил, что одобряет предложение о продаже Греции 40 самолетов F-35.

Напомним, Турция заявила о намерении приобрести американские истребители F-16 год назад. Государственный департамент США уведомил Конгресс о своем намерении заключить сделку. Однако продажа Турции самолётов на $20 млрд требует обязательного одобрения американских законодателей, среди которых имеются влиятельные противники этой сделки.