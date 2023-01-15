Париж, 15 января, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Референдум о запрете аренды электросамокатов планирует провести весной администрация столицы Франции города Парижа. Об этом рассказала мэр города Анн Идальго в интервью, опубликованном 14 января изданием Lе Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

По словам мэра Парижа, свободное, ничем не ограниченное движение электросамокатов превратилось в настоящую проблему для города. Поэтому на 2 апреля запланировано голосование, где жителям Парижа будет задан вопрос о том, надо ли оставлять электросамокаты в свободной аренде.

Сама Идальго призналась в том, что хотела бы ввести запрет на свободную аренду электросамокатов, но нужно понять, чего хотят сами горожане.

Также мэр Парижа рассказала, что для безопасности парижан будет разработан так называемый «уличный кодекс» для скутеров, электросамокатов и велосипедистов. Это будет новый свод правил дорожного движения, который планируется представить к июню.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что операторы электросамокатов во Франции объявили о комплексе мер по лучшему регулированию использования самокатов в Париже.