Ростов-на-Дону, 15 января, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Бездыханное тело молодого мужчины было найдено в вагоне поезда в момент остановки в Ростове-на-Дону, им оказался боец смешанных единоборств из Северной Осетии Георгий Гаглоев, 14 января сообщил телеграм-канал «КрыльяTV» со ссылкой на свой источник.

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Состав следовал из Москвы во Владикавказ. Родственники умершего уже выехали в Ростов-на-Дону. Причина смерти Гаглоева пока не установлена. Спортсмену было 24 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября скончался 33-летний российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Писарев. В команде спортсмена уточнили, что его смерть наступила во сне.