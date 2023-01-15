Майами, США, 15 января, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Старт американской космической ракеты Falcon Heavy отложен на сутки до 15 января, сообщает компания SpaceX.

Official SpaceX Photos Старт ракеты-носителя Falcon Heavy

Тяжёлая ракета-носитель должна вывести с космодрома на мысе Канаверал на геостационарную орбиту в интересах Космических сил США военный спутник связи CBAS-2.

Точные сведения об этом спутнике засекречены, но предполагается, что он расширит ныне существующие возможности американского военного командования.

Ракета также выведет на орбиту аппарат LDPE-3A, который должен использоватся для проведения военных космических экспериментов.

После того, как ускорители разгонят Falcon Heavy ло необходимой скорости, они отделятся от ракеты носителя и в автоматичеком режиме приземлятся на космодром.

Напомним, что компания SpaceX, производящая космическую технику и самостоятельно запускающую её на орбиту, была основана в 2002 году Илоном Маском.