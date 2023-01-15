Варшава, 15 января, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Русофобия в Польше превратилась в главный политический инструмент, и ее продвижение стало приобретать гротескный характер с начала специальной военной операции России, написал в статье для издания Myśl Polska («Польская мысль») обозреватель Витольд Модзелевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его утверждениям, враждебное отношение к России всегда занимало особое место в польской политике и стало приобретать форму «политического спорта», в котором участвуют как правящая элита, так и оппозиционные силы. Модзелевский отметил, что «состязание в сфере антироссийской риторики» превратило его участников в заложников ситуации.

Обозреватель добавил, что русофобия охватила и средства массовой информации Польши, которые сеют «ненависть и презрение ко всему русскому».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря управление пограничной охраны Польши объявило о том, что для усиления границы с Калининградской областью Варшава возведет электрический забор протяженностью почти 200 км. 20 декабря депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что Польша ведет подготовку к войне с Россией. Парламентарий отметил, что его поражает минимальный возраст польских призывников — 15 лет.