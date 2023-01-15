У скандально известного кикбоксёра Эндрю Тейта изъяли роскошные автомобили
Правоохранительные органы Румынии начали арестовывать и изымать дорогое имущество Эндрю Тейта
Бухарест, 15 января, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Румынские власти в рамках расследования уголовного дела скандально известного кикбоксёра и блогера Эндрю Тейта начали изымать принадлежащие ему роскошные автомобили, сообщает 14 января Reuters.
Несколько дорогих автомашин, в том числе Rolls-Royce, BMW и Mercedes-Benz, были вывезены из жилого комплекса на окраине Бухареста, где проживал Тейт, для транспортировки на склад.
Ранее прокуроры сообщили, что они наложили арест на 15 роскошных автомобилей и более 10 объектов недвижимости в Бухаресте и в округах Прахова и Брашов, принадлежащих подозреваемым, чтобы предотвратить продажу или сокрытие их активов.
Напомним, что имеющего гражданства США и Великобритании Тейта арестовали по обвинению в торговле женщинами.