Бухарест, 15 января, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Румынские власти в рамках расследования уголовного дела скандально известного кикбоксёра и блогера Эндрю Тейта начали изымать принадлежащие ему роскошные автомобили, сообщает 14 января Reuters.

Эмблема Mersedes-Benz +

Несколько дорогих автомашин, в том числе Rolls-Royce, BMW и Mercedes-Benz, были вывезены из жилого комплекса на окраине Бухареста, где проживал Тейт, для транспортировки на склад.

Ранее прокуроры сообщили, что они наложили арест на 15 роскошных автомобилей и более 10 объектов недвижимости в Бухаресте и в округах Прахова и Брашов, принадлежащих подозреваемым, чтобы предотвратить продажу или сокрытие их активов.

Напомним, что имеющего гражданства США и Великобритании Тейта арестовали по обвинению в торговле женщинами.