Лондон, 15 января, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Примирение британского принца Гарри с королевской семьей может произойти до коронации Карла III, которая назначена на май. Об этом 14 января сообщает The Times.

Carfax2 Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Отмечается, что примирение принца Гарри с королевской семьей может произойти в ближайшие месяцы. По мнению источника, близкого к Карлу III и знакомого с принцем Гарри и Меган Маркл, для примирительной встречи понадобится уступчивость всех участников процесса.

Поясняется, что участие в примирительной встрече должны будут принять король Карл III, принц Уэльский Уильям, несколько других членов семьи, а также пара доверенных лиц принца Гарри, «чтобы он не подумал, что его ждёт засада». По мнению источника, обе стороны должны признать ошибки и «поднять руки вверх» в знак примирения.

Собеседник издания указал, что, несмотря на разгневанность принца Уильяма, чья репутация пострадала из-за мемуаров принца Гарри, он понимает всю ответственность, верен трону и понимает важность примирения для страны. Кроме того, после примирения братьев предполагается привлечь их жён.

Предполагается, что процедура примирения может состояться в апреле, до коронации Карла III, которая назначена на 6 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о старте продаж книги-автобиографии британского принца Гарри, герцога Сассекского, которая содержит скандальные факты из жизни королевской семьи и самого принца Гарри.