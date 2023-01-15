Портленд, США, 15 января, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Американская женщина-парламентарий попала под машину в Портленде, штат Орегон, сообщает 14 января телеканал Fox News.

jber.af.mil Автомобиль

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Сюзанна Бонамичи была сбита автомобилем, когда она переходила улицу в центральной части. Вместе с ней пострадал и её супруг, являющийся федеральным судьёй.

Оба пострадавших были доставлены в больницу, однако никаких серьёзных травм у них выявлено не было. Конгрессмен получила лёгкое сотрясение головного мозга и несколько порезов, а её муж отделался небольшими ушибами.

Поэтому оба пострадавших уже спустя несколько часов были выписаны из больницы.

Известно, что полиция не арестовала водителя, так как в момент столкновения он ехал на малой скорости, а затем активно сотрудничал с правоохранительными органами.