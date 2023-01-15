Москва, 15 января, 2023, 03:51 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии на юге Москвы, 14 января сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по российской столице.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Они столкнулись возле дома по адресу: улица Подольских курсантов, 2.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Ивановской области произошло столкновение двух снегоходов, которые загорелись после удара. В результате инцидента погиб один человек и еще один получил травмы.