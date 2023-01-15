Киев, 15 января, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами-инвалидами начали активно заключать мужчины на Украине ради законной возможности покинуть страну. Об этом 14 января сообщают украинские СМИ.

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Отмечается, что новая схема, дающая возможность беспрепятственного выезда мужчин за границу, набирает обороты на Украине. Заключив фиктивный брак с многодетной матерью, мужчина получает право на законном основании покинуть страну как «отец семейства». Право выехать за рубеж появляется и у мужчин, заключивших фиктивный брак с женщиной-инвалидом.

Схема стала крайне популярна в сёлах Закарпатья, где довольно большое количество неполных семей, а женщины при этом зачастую в одиночку воспитывают троих-пятерых малолетних детей. В стране уже появились посредники, которые за вознаграждение помогают с поиском «невест» мужчинам, желающим уехать из страны. При этом мужчина, заключивший такой, может получить статус многодетного отца, даже не усыновляя детей «супруги».

При заключении брака с женщиной-инвалидом, независимо от группы инвалидности «супруги», мужчина получает право выезжать за пределы страны неограниченное количество раз. При этом покинуть территорию Украины мужчина может даже в одиночку, без «супруги».

Стоит отметить, что к таким ухищрениям мужчины прибегают после введения военного положения и мобилизации в стране киевским режимом. Также на территории Украины действует запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.