Москва, 15 января, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Киевский режим готовится осуществить против России очередную громкую провокацию, целью которой должны стать обвинения в адрес Москвы в создании «дефицита продовольствия» на украинской территории, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Россия будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», таким образом, «зерновой сделки», — сказано в сообщении.

Организацию диверсии поручили группе из специалистов по минно-взрывному делу и сотрудников СБУ. Они находятся в городе Волчанске Харьковской области. Группа насчитывает около 30 человек.

Отмечается, что западная пресса должна будет представить происшествие как «очередное злодеяние российских войск», требующее «жесткой реакции» от мирового сообщества. В заявлении подчеркивается, что диверсия, по задумке ее авторов, должна послужить новым толчком для оказания еще более масштабной военной помощи Киеву со стороны Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января посольство России в Лондоне распространило информацию, согласно которой ВСУ готовят нападение на российских военных, которое будет совершено с применением химического оружия.