Хельсинки, 15 января, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё сравнил политику, проводимую Владимиром Путиным, с действиями игрока в покер, сообщает 14 января шведская газета Dagens Nyheter.

kremlin.ru Саули Ниинистё и Владимир Путин

Так, финский президент назвал заявление Путина о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России очень тревожным событием для Финляндии.

Ниинистё истолковал слова российского президента так, как будто Путин, говоря о присоединении новых территорий, подобно игроку покер пошёл ва-банк, «поставив всё на войну». Ниинистё крайне обеспокоило то, что, на его взгляд, Путин идёт на всё, не имея возможности всё выиграть. «Хуже всего то, что этому не видно конца», — отметил финский президент.

Напомним, Москва крайне негативно отнеслась к намерению Финляндии вступить в НАТО.