Горловка, ДНР, 15 января, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Горловку в ДНР снарядами натовского калибра. Об этом 15 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

Обстрел киевскими боевиками города Горловки был зарегистрирован в 23:55 мск. Киевские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм со стороны населённого пункта Новгородское по Никитовскому району Горловки.

Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Город Горловка расположен в 50 км на север от Донецка, здесь находятся угледобывающие предприятия и химический комбинат «Стирол», крупный производитель минеральных удобрений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР.