Лондон, 15 января, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Киев в ближайшие недели получит от Британии эскадрон из 14 танков Challenger 2, говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Риши Сунака.

spectator.co.uk Танки Challenger 2

В сообщении подчеркивается, что подготовка боевиков ВСУ управлению этими боевым машинами начнется уже через несколько дней. Кроме того, после передачи танков Лондон планирует поставить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.

В заявлении также сказано, что Сунак поручил британскому министру обороны Бену Уоллесу «собрать всех европейских союзников» с целью обсуждения вопроса о дополнительный военной помощи киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Sun написала о том, что Британия решила поставить ВСУ 12 танков Challenger 2. При этом четыре боевые машины Киев должен получить «сразу же». Посольство России в Лондоне в свою очередь предупредило, что передача Киеву танков Challenger 2 приведет лишь к ужесточению конфликта на украинской территории.

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