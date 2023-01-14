Берлин, 15 января, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Самые серьёзные трудности за последние 30 лет наблюдаются на рынке недвижимости в Германии. Об этом 14 января сообщили издания редакционной группы Funke со ссылкой на исследование, проведенное по запросу Германской ассоциации квартиросъемщиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Уточняется, что дефицит жилья в Германии наблюдается уже достаточно давно, но ситуация резко ухудшилась на фоне конфликта на Украине, когда в ФРГ начали прибывать сотни тысяч вынужденных переселенцев. При этом свою роль сыграл и спад в отрасли, связанный с ростом затрат на строительство, спровоцировавший повышение стоимости кредитов.

Как указал глава ассоциации квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен, к концу 2022 года дефицит жилья составил 700 тыс. квартир, и ситуация продолжает ухудшаться. По словам Зибенкоттена, если федеральные власти не предпримут срочных мер, то на рынке жилья уже в текущем году разразится «невиданная катастрофа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономику Германии в 2023 году ожидают серьёзные проблемы из-за высоких расходов на электроэнергию и недостатка квалифицированной рабочей силы.