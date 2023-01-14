Махачкала, 15 января, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Энергоснабжение на территории Дагестана, ранее нарушенное из-за непогоды, было полностью восстановлено, сообщает 14 января пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Vadik_01 ЛЭП

В аварийно-восстановительных работах участвовало 192 энергетика и 62 единицы техники. Часть из них прибыло из соседних республик: Чечни, Ингушетии и Северной Осетии-Алании.

В заявлении компании подчёркивается, что сложные метеоусловия сохранятся в регионе до 15 января, поэтому нельзя исключать их воздействия на электрические сети. В связи с этим, «Россети Северный Кавказ» непрерывно отрабатывают заявки, поступающие в контакт-центр в режиме реального времени и проверяет информацию, появляющуюся в СМИ и соцсетях.

Напомним, что в Дагестане из-за обильных снегопадов и сильного ветра без электричества осталось около 80 000 человек.