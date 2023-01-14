Киев, 15 января, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) киевского режима сбила над Днепропетровском ракету, которая упала на девятиэтажный жилой дом, заявил советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович 15 января на YouTube-канале «Фейгин Live» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

President.gov.ua Алексей Арестович

Он уточнил, что сбитая ракета взорвалась после падения на подъезд здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в жилой дом в Киеве упала украинская ракета системы С-300. Ее сбил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», принадлежавший ВСУ.

14 января министр энергетики киевского режима Герман Галущенко заявил, что в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил о повреждении в этом регионе еще одного объекта украинской инфраструктуры.