Москва, 15 января, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Экипаж «Союза МС-22» покинет международную космическую станцию (МКС) в случае, если до прибытия «Союза МС-23» произойдёт внештатная ситуация, на американском и российском кораблях. Об этом 14 января сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос».

МКС

Уточняется, что системы МКС и корабля «Союз МС-22» работают штатно, но на случай, если до прибытия «Союза МС-23» экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю, Роскосмос и партнёры по МКС разработали план действий.

Кресло астронавта Франциско Рубио будет временно перемещено из «Союза МС-22» в корабль Crew Dragon, работы намечены на 17–18 января. В случае аварии Рубио вернется на Землю на Crew Dragon, а российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин — на «Союзе МС-22», где вышла из строя система охлаждения.

Как пояснили в Роскосмосе, российские космонавты смогут вернуться на Землю, так как спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным. Отсутствие одного человека поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22».

Также указывается, что после прибытия на МКС «Союза МС-23» кресла всех трех членов экипажа, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него.

Напомним, разгерметизация системы охлаждения на космическом корабле «Союз МС-22» произошла 15 декабря. Корабль начал нагреваться, но затем экипажу удалось стабилизировать температуру за счёт перенаправления вентиляции из МКС в корабль.