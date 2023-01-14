Киев, 15 января, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Полицейские Киевской области получили в качестве помощи аппаратуру для проведения генетических экспертиз из США, сообщает 14 января МВД Украины.

Национальная полиция Украины Американская ДНК-аппаратура

Американский предприниматель и филантроп Говард Баффетт передал Украине два новейших аппарата ANDE 6C, с помощью которых можно выделить ДНК-профиль и в дальнейшем установить личность человека.

Мобильная ДНК-лаборатория дает возможность на месте происшествия оперативно провести исследования и подробный обзор изъятых биологических образцов. Кроме этого, важным преимуществом является быстрое выделение ДНК-профиля в течение 60 минут.

Криминалисты из полиции Киевской области ранее прошли обучение на базе компании Biolabtech для быстрой идентификации личности по ДНК-профилю на приборе ANDE 6C и уже получили соответствующие сертификаты.

Напомним, что значительное количество украинских граждан, в первую очередь солдат ВСУ, после своей гибели остаются неопознанными на территориях, контролируемых киевским режимом.