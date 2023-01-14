Париж, 15 января, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Военный корабль ВМС Франции Bretagne проконтролировал проход ракетного фрегата ВМФ России «Адмирал Горшков» через Бискайский залив, 14 января сообщили на своем сайте французские военно-морские силы.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Горшков»

Кроме того, с целью слежения за движением российского корабля задействовали патрульный самолет Atlantique 2.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января ВМС Британии объявили, что британский военный корабль HMS Portland направлен в Северном море для наблюдения за фрегатом «Адмирал Горшков» и российским танкером «Кама».