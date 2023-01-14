Вашингтон, 15 января, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Некоторые американские магазины стали использовать классическую музыку в качестве способа для отпугивания бездомных, сообщает 14 января телеканал Fox News.

Бездомный

В частности, такую тактику во многих штатах, в первую очередь в Калифорнии и Техасе, применяют магазины сети 7-Eleven.

Владельцы торговых точек ранее постоянно несли убытки от уменьшения количества покупателей, к которым перед магазинами регулярно приставали попрошайничающие бездомные. Дело доходило даже до прямых нападений на покупателей.

Сейчас же многие хозяева магазинов считают, что громкая классическая музыка настолько не нравится бездомным, что те перестают располагаться на тротуаре перед магазинами и отпугивать покупателей.

Среди покупателей отношение к новой инициативе неоднозначное. Часть из них считает, что классическая музыка действительно распугивает бездомных, другие же сами жалуются на её постоянное громкое звучание.

Напомним, что в крупных городах США проблема бездомных стоит чрезвычайно остро.