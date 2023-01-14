Вашингтон, 15 января, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Простые граждане США испытывают недоверие к американскому правительству из-за лицемерной и несправедливой позиции действующей администрацией в рамках дела с секретными документами, найденными у главы Белого дома Джо Байдена, заявил 14 января журналистам спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что изображения найденных документов до сих пор не представлены. Маккарти напомнил, что в случае с аналогичным скандалом, который коснулся экс-президента США Дональда Трампа, содержание секретных бумаг было обнародовано.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден высмеял Джо Байдена в связи с историей с секретными документами, найденными у американского лидера. 14 января специальный советник главы Белого дома по юридическим вопросам Ричард Саубер объявил, что в частном доме Джо Байдена в городе Уилмингтон было обнаружено еще несколько секретных документов.