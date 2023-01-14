Будапешт, 15 января, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Большинство венгров негативно относятся к политике Европейского союза, сообщает 14 января венгерский центр изучения общественного мнения Szazadveg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

Так, 74% опрошенных осуждают решение Евросоюза удержать финансовые средства, по праву принадлежащие Венгрии.

64% венгров считают, что в ЕС существуют двойные стандарты по отношению к разным странам, и поэтому Венгрия подвергается дискриминации со стороны Брюсселя.

60% опрошенных уверены, что в отношениях с Венгрией ЕС не пытается достичь соглашения или компромисса, а лишь хочет наказать их страну.

Напомним, что в последние годы между Брюсселем и Будапештом постоянно возникают серьёзные противоречия. В частности, они касаются отказа Венгрии открыть страну для массовой иммиграции и присоединиться к антироссийским санкциям.