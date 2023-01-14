Донецк, 15 января, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Киевские боевики за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 единиц боеприпасов. Об этом 15 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Под огонь артиллерии киевских боевиков попали пять населённых пунктов ДНР. Это столица Республики город Донецк, где были обстреляны Киевский, Куйбышевский и Петровский районы, город Горловка, где под обстрел попал Никитовский район, Макеевка, где был обстрелян Червоногвардейский район, а также населённые пункты Широкая Балка и Ясиноватая.

Уточняется, что на донецком направлении ВСУ совершили пять обстрелов с применением артиллерии калибром 155 мм. На ясиноватском направлении зафиксировано два обстрела снарядами калибром 152 мм и 155 мм, на горловском направлении зарегистрировано четыре обстрела из артиллерии калибром152 мм и 155 мм.

Всего киевские боевики выпустили по территории ДНР 57 единиц боеприпасов.