Лиссабон, 15 января, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Португальские учителя вышли на массовую акцию протеста в столице страны, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщает 14 января Reuters.

Nathan Keirn Протест

В Лиссабоне проходит многотысячная демонстрация школьных учителей и вспомогательного школьного персонала, организованная национальным профсоюзом работников образования. Демонстранты требуют ухода в отставку министра образования страны Жоао Кошту и обвиняют правительство в пренебрежении к их интересам.

Протестующие утверждают, что их нынешняя заработная плата слишком низка, чтобы можно было на неё жить в условиях роста цен. Так, учителя с самой низкой зарплатой зарабатывают около €1100 евро в месяц, и даже учителя высшей категории обычно получают за месяц менее €2000.

«Нас нужно уважать. Правительство должно дать нам то, что принадлежит нам по праву, и оно не может отнять то немногое, что у нас есть», — заявила участница демонстрации.

Напомним, что португальские учителя с начала декабря бастуют по всей стране по всей стране, в результате чего многие школьники не могут посещать уроки.