Москва, 15 января, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М на Херсонском направлении в рамках проведения спецоперации, уничтожив ранее подготовленные цели по заданным координатам.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

«Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены», — сказал командир одной из боевых машин, слова которого приводит РИА Новости.

По словам командира другого экипажа, Т-90М является надежным и удобным танком. Он уточнил, что эта модель получила улучшенные приборы наблюдения, которые позволяют танкистам видеть всю панораму на мониторе. Командир экипажа также рассказал, что Т-90М может получать информацию от соседних танков без выхода на связь.

Механик-водитель еще одной такой боевой машины отметил, что танк имеет композитную броню, способную выдерживать удары, и хорошую маневренность, позволяющую быстро перемещаться по полю боя. Он добавил, что Т-90М превосходит по своим показателям танки западного образца, которые были поставлены Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января корпорация по производству военной техники «Уралвагонзавод» объявила о передаче Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М. В организации подчеркнули, что производственные конвейеры, выпускающие эти боевые машины, работают в круглосуточном режиме.

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