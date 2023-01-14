Вашингтон, 15 января, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Верховный суд США согласился заслушать дело о свободе вероисповедания, касающееся упрощения подачи исков о религиозной дискриминации, сообщает 14 января телеканал Fox News.

Joe Ravi Здание Верховного суда США

Суд рассмотрит дело Джеральда Гроффа, почтальона-христианина, который утверждает, что подвергся дискриминации на религиозной почве со стороны Почтовой службы США.

Грофф работал вспомогательным почтальоном в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, с 2012 по 2019 год. В 2013 году почтовое ведомство заключило контракт с Amazon на доставку посылок в воскресные дни. Однако Грофф отказался выходить на работу по воскресеньям, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

Сначала ему удалось договориться со своими начальниками о переводе в другое отделение, которое не работало по воскресеньям. Когда в этом отделении также начались воскресные поставки, Гроффу разрешили пропускать свои смены при условии, что он сможет найти кого-нибудь, кто заменит его. Однако Грофф не мог постоянно выполнять это условие этого сделать и поэтому более 20 раз по воскресеньям посылки вообще не были доставлены получателям.

Полагая, что за такое поведение его уволят, Грофф в 2019 году сам ушёл с работы. Но затем он заручился поддержкой консервативных религиозных организаций и подал федеральный судебный иск против почтового ведомства.

Грофф утверждает, что Почтовая служба США могла запланировать смены так, чтобы ему не приходилось бы работать по воскресеньям. Но в мае 2022 года 3-й федеральный окружной апелляционный суд постановил, что почтовое ведомство столкнулось бы с «неоправданными трудностями», если бы пошло на уступки Гроффу.

Действующий сейчас федеральный закон запрещает работодателям увольнять работников за их религиозные воззрения и обряды, если работодатель не может доказать, что соблюдение таких обрядов наносит «чрезмерный» вред компании.