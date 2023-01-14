Соледар, ДНР, 15 января, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Действия российских сил, участвовавших в штурме Соледара, стали неприятным сюрпризом для киевских боевиков. Об этом 14 января рассказал боец группы «Вагнер», принимавший участие в освобождении города, в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Как пояснил боец, наступление производилось с двух сторон. Штурмовые группы российских сил, двигаясь по основному направлению, одновременно пробивали коридоры по лесопосадкам с совершенно неожиданного для ВСУ направления с северной стороны. Прорыва с севера, по словам бойца, противник вообще не ждал.

Участник штурма Соледара указал, что благодаря обдуманному манёвру штурмовые отряды ворвались в центр города сразу с двух сторон и перерезали ВСУ пути снабжения.

«Это был такой внезапный маневр для противника, которого он вообще не ожидал… Здесь их оборонная линия вообще не была продумана», — подчеркнул российский боец.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российскому бойцу из группы «Вагнер», участвовавшему в освобождении Соледара, пришлось спасать ребёнка под огнём снайпера ВСУ.