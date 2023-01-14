Вашингтон, 15 января, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Западная военная помощь киевскому режиму истощила арсеналы стран Запада до такой степени, что Россия смогла бы легко ввести свои войска в государства Европы, написал на своем сайте сотрудник Белого дома в администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он отметил, что если Запад передаст Киеву весь список вооружений, который был обещан ему ранее, то боеспособность НАТО и США упадет до нуля. Робертс уточнил, что в такой ситуации Украина станет единственной силой, которая будет иметь оружие.

«Россия могла бы при определенных усилиях просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию и через Германию попасть во Францию, а оттуда в Сербию, блокировав и окружив Восточную и Западную Европу», — считает эксперт.

Вместе с тем Робертс полагает, что Россия не станет так поступать, иначе начнется вооруженный конфликт с НАТО, а США решатся на применение ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что продолжение Парижем поставок оружия Киеву превратит Францию в сторону конфликта России и киевского режима.

14 января обозреватель Тимоти Макдональд в статье для издания Council on Foreign Relations написал о том, что решение Вашингтона, Берлина и Парижа о поставках Киеву более тяжелого вооружения может обернуться для ВСУ проблемами в логистике.