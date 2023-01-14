Огаста, США, 15 января, 2023, 00:18 — ИА Регнум. В розыгрыше лотереи в США было выиграно свыше миллиарда долларов, сообщает 14 января Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Счастливый билет лотереи Mega Millions принёс своему владельцу астрономический выигрыш в $1,35 млрд. Джек-пот выпал на билет, проданный в городке под названием Ливан, насчитывающем всего 6500 жителей и расположенном в штате Мэн на границе с Нью-Гэмпширом. Билет был куплен пока ещё неизвестным покупателем в закусочной при местной заправочной станции.

Как передают СМИ, в городке царит невероятный ажиотаж. Все местные жители, узнавшие о о том, счастливый выигрыш выпал именно на их городок, массово бросились проверять раннее купленные ими билеты.

Примечательно, что джек-пот выпал на пятницу, 13 января — сочетание, считающееся крайне неблапогиприятным среди американцев.

Чтобы претендовать на получение полной суммы выигрыша, победитель должен будет согласиться получать ежегодные выплаты в течение 29 лет. Большинство получателей джекпота предпочитают меньший по сумме, но более быстрый вариант наличных денег, который для этого розыгрыша составит $724,6 млн.

Напомним, что данный джекпот является вторым по размеру, когда-либо выигранным в Mega Millions и четвёртым, когда сумма выигрыша превысила один миллиард долларов США.

Самый счастливый лотерейный билет в истории США принес в октябре 2018 года своему владельцу из Южной Каролины $1,53 млрд.