Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Полномочий для создания специального трибунала против России у Генеральной ассамблеи (ГА) ООН нет, поэтому подобные инициативы ничтожны в юридическом смысле. Такое заявление сделал 14 января первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

Полянский пояснил, что любая инициатива с созданием спецтрибунала против России, несмотря на её популярность на Западе, абсолютно ничтожна с юридической точки зрения, поскольку Генассамблея ООН не обладает такими полномочиями.

«Это популярная на Западе идея, ее эксплуатируют с популистскими и политическими целями, но я не вижу здесь какой-то практической основы, кроме как заставить серьезных людей смеяться. Это больше политическая, чем юридическая инициатива», — указал Полянский.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал нелепой инициативу Киева организовать трибунал против России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, Киев начал подготовку проекта резолюции Генассамблеи ООН о формировании специального трибунала против России.