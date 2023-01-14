Брюссель, 14 января, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина является приоритетом для Евросоюза, опубликованное 14 января в Twitter, вызвало огромное количество негативных откликов у пользователей интернета.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Украина находится у нас в приоритете. Мы должны взять на себя большую ответственность за нашу коллективную безопасность, чтобы защититься от агрессии России», — написала глава Еврокомиссии в своём аккаунте.

Пользователи сети в комментариях обрушились с критикой на фон дер Ляйен, указав ей, что главным приоритетом должно быть благополучие европейского народа, а также напомнив о плодотворном сотрудничестве с России в досанкционное время.

«Приоритетом должно быть благополучие европейского народа. Ваша огромная и незаслуженная зарплата выплачивается жителями ЕС, а не юмористом из Украины», — жёстко указал один из комментаторов.

Кроме того, фон дер Ляйен дали совет прекратить антироссийскую риторику, так как она лишь вредит Европе, и заключить мирное соглашение с Москвой и наладить бизнес. Также главе ЕК напомнили о Минских соглашениях и задали вопрос, почему они не были исполнены, раз Европу так интересовала судьба Украины.

«Если бы лидер любой нормальной страны открыто заявил, что Украина является его главным приоритетом (а не благополучие его собственных граждан), то он был бы изгнан со своего поста разъяренными гражданами!» — подвёл черту под обсуждением один из комментаторов.