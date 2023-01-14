Тель-Авив, Израиль, 14 января, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Многотысячный митинг против планов правительства Израиля провести в стране юридическую реформу проходит 14 января в израильском городе Тель-Авив, сообщила газета Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По данным издания, акция собрала около 80 тысяч участников, которые заняли городскую площадь Хабима и прилегающие к ней улицы. Речь идет о реформе, объявленной израильским министром юстиции Яривом Левиным.

Она должна ограничить полномочия Верховного суда Израиля по блокированию законов и решений правительства страны. Кроме того, в соответствии с реформой, правительство получит контроль над отбором судей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военно-политический кабинет страны должен обеспечить «вечность Израиля».