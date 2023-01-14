Киев, 14 января, 2023, 23:39 — ИА Регнум. США помогут Украине в восстановлении и развитии энергетического сектора, сообщает 14 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Об этом было заявлено время онлайн-встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Обе стороны уделили особое внимание сотрудничеству в возобновлении работы украинской энергосистемы после массированных российских атак, вопросам её укрепления и защиты от военных угроз, а также перспективам развития возобновляемой энергетики и внедрения технологии малых модульных реакторов.

Галущенко подчеркнул, что Украина стремится отстраивать свою энергосистему на принципах децентрализации, устойчивости к военным вызовам, а также развитию зеленой энергетики и ее атомной составляющей, как ключевой генерации.

Он отметил, что киевский режим намерен постепенно замещать мощности тепловой генерации, наиболее пострадавшей от российских атак, современными безуглеродными технологиями. И именно поэтому Украина тесно заинтересована в сотрудничестве с США в этой сфере.

Напомним, что украинская энергетическая инфраструктура после многочисленных ударов российской армии находится в состоянии близком к критическому.