Анкара, 14 января, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Очередная встреча глав минобороны Турции и Сирии может состояться в середине февраля. Об этом 14 января сообщила газета Yeni Akit со ссылкой на Ибрагима Калына —официального представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

(сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı Ибрагим Калын

Уточняется, что, по словам Калына, встреча главы минобороны Турции Хулуси Акара и главы минобороны Сирии Али Махмуда Аббаса стоит на повестке дня в середине февраля. При этом конкретная дата встречи не называется.

Кроме того, калын, обращая внимание на террористическую организацию РПK (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) пояснил, что Анкара хочет безопасности на своих границах и никогда не будет «нападать на сирийское государство или сирийское гражданское население».

Как пояснил Калын, встреча станет продолжением переговоров, которые состоялись в конце декабря в Москве, когда главы минобороны Турции, Сирии и России провели трёхсторонние переговоры.

«В целом это будет серия встреч, и мы посмотрим, как пойдет процесс. По итогам этих контактов мы будем анализировать возможность переговоров на уровне президентов», — пояснил Калын.