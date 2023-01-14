Могадишо, 14 января, 2023, 22:56 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва автомобиля в центральной части Сомали 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США, Франция Взрыв

Теракт произошел возле контрольно-пропускного пункта сомалийской армии в области Хиран. Одновременно с ним в регионе произошел другой подобный взрыв на КПП с военнослужащими.

В результате двух терактов были ранены шестеро человек. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Хиране произошли два взрыва автомобилей, что привело к гибели девяти человек. Еще несколько человек пострадали.

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