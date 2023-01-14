Киев, 14 января, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел киевского режима Эмине Джапарова выступила на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает 14 января МИД Украины.

МИД Украины Эмине Джапарова

Она призвала «все государства» поддержать инициированную Владимиром Зеленским так называемую «формулу мира».

По словам Джапаровой, 10 пунктов «формулы мира», в основе которой лежат принципы Устава ООН и общечеловеческие ценности, способны вернуть «безопасность и справедливость Украине и миру».

Чиновница подчеркнула, что нужно и дальше ослаблять военную машину России, вводя санкции против наиболее важных секторов российской экономики. Она призвала государства к применению газового и нефтяного эмбарго, а также к отключению Москвы от мировой финансовой системы.

Джапарова особо отметила важность поставок оружия киевскому режиму, в первую очередь, средств ПВО. Она заявила, что быстрая поставка оружия приблизит Украину «к победе и миру».

Джапарова пригрозила Минску и Тегерану ответственностью за помощь России. Она заявил, что Белоруссия «лицемерно отрицает своё реальное участие в войне» на стороне России.

Напомним, что страны Запада уже поставили Украине оружия на сумму, сравнимую с годовым военным бюджетом России.