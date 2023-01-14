Одесса, Украина, 14 января, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Одесской области. Об этом 14 января сообщил глава администрации региона Максим Марченко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Как указал Марченко, в результате ракетного удара произошло попадание в объект критической инфраструктуры, у объекта есть повреждения. Марченко также уточнил, что пострадавших в результате ракетного удара нет.

Кроме того, по словам Марченко, подразделения ПВО «показали отличную работу» и сбили четыре ракеты.

Напомним, днём 14 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, после чего поступили сообщения о взрывах в нескольких областях страны и о повреждениях объектов инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Винницкой и Одесской областей сообщили о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, власти нескольких регионов ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Одессе был остановлен общественный городской электротранспорт.